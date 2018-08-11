Kalbi sağda atıyor

Gaziantep'te 44 gün önce doğan Selim Orhan'ın kalbinin sağda olduğu, kalbinin alt ve üst tarafında da delik olduğu saptandı. Hemen ameliyata alınan 44 günlük bebek, 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata sarıldı.
Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız, bebeğin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bebeğin kalbi şu an sağ tarafta ve burada olmaya devam edecek. Bu şekildeki hastalar, ameliyatlarla yaşar duruma getirilebiliyor. Bu hastamızın ilk basamak ameliyatını yaptık. İlerleyen zamanlarda iki ve üçüncü bir ameliyat da gerekecek."
Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız, bebeğin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bebeğin kalbi şu an sağ tarafta ve burada olmaya devam edecek. Bu şekildeki hastalar, ameliyatlarla yaşar duruma getirilebiliyor. Bu hastamızın ilk basamak ameliyatını yaptık. İlerleyen zamanlarda iki ve üçüncü bir ameliyat da gerekecek."
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