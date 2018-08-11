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sağda atıyor

sağ tarafta bulunan 44 günlük bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kalbi sağda atıyor
Gaziantep'te 44 gün önce doğan Selim Orhan'ın nin sağda olduğu, kalbinin alt ve üst tarafında da delik olduğu saptandı. Hemen ameliyata alınan 44 günlük bebek, 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata sarıldı.

Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız, bebeğin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bebeğin kalbi şu an sağ tarafta ve burada olmaya devam edecek. Bu şekildeki hastalar, ameliyatlarla yaşar duruma getirilebiliyor. Bu hastamızın ilk basamak ameliyatını yaptık. İlerleyen zamanlarda iki ve üçüncü bir ameliyat da gerekecek."
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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