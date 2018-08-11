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Fotoşok!

'de balkondan düşen yabancı uyruklu kadın, işyerinin tentesine takıldı. Vatandaşlar gözlerine inanamadı...

Fotoşok!
Tenteye düşen kadın şans eseri hayatta kaldı. Olay dün 'de yaşandı. Balkondan düşme ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine giden ekipler, genç bir kadını oturduğu binanın 1. katındaki dükkanın tentesinde buldu.

Kadının dengesini kaybederek balkondan düşerken saç tenteye tutunduğu anlaşılırken, şans eseri tutunduğu tente yere düşmesini önleyerek hayatını kurtardı. İtfaiye merdiven dayayarak kadını bulunduğu yerden indirirken, mahalle sakinleri de kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi. Genç kadın hastaneye kaldırıldı.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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