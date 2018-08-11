Tenteye düşen kadın şans eseri hayatta kaldı. Olay dün Düzce'de yaşandı. Balkondan düşme ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine giden ekipler, genç bir kadını oturduğu binanın 1. katındaki dükkanın tentesinde buldu.
Kadının dengesini kaybederek balkondan düşerken saç tenteye tutunduğu anlaşılırken, şans eseri tutunduğu tente yere düşmesini önleyerek hayatını kurtardı. İtfaiye merdiven dayayarak kadını bulunduğu yerden indirirken, mahalle sakinleri de kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi. Genç kadın hastaneye kaldırıldı.
Kadının dengesini kaybederek balkondan düşerken saç tenteye tutunduğu anlaşılırken, şans eseri tutunduğu tente yere düşmesini önleyerek hayatını kurtardı. İtfaiye merdiven dayayarak kadını bulunduğu yerden indirirken, mahalle sakinleri de kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi. Genç kadın hastaneye kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.