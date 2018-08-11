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Fesleğen mucizesi

Fesleğen mucizesi
Kokusu ile mest eden fesleğen, yemeklerin vazgeçilmez baharatları arasında bulunuyor. Mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen bu bitki, cinsel hayatı da güzelleştiriyor. Cinsel isteği ve doğurganlığı artıran fesleğen, kokusuyla uyarıcı etki yapıyor. Kan dolaşımını hızlandıran fesleğen cinsel gücü ve isteği artırıyor. Doğurganlığı destekliyor.





Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Ateş düşürücüdür.
● Cilt, meme ve ağız i gibi birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.
Migrene iyi gelir.
● Kan şekerini dengeler.
Balgam söktürücüdür.
● Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.
Kalbi korur. Kalp ile dost bir bitkidir.
● Stres ve uykusuzluğa yardımcı olur.
Hamilelere zararlıdır.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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