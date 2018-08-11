Ankara'nın Bala İlçesi'nde yaşayan Hasan Yücel (80), 30 yıl Hollanda'da çalıştıktan sonra 1998'de memleketine kesin dönüş yaptı. 5 çocuk babası Yücel, 2012'de rahatsızlandı. Ankara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada 5 damarının tıkalı olduğu anlaşıldı.
By-pass ameliyatı olan Yücel'in hayatı operasyonun ardından değişime uğradı. Yaşlı adamda operasyonun ardından aşırı terleme ve üşüme başladı. Yücel, derdine çare bulmak için kapı kapı dolaştı. Ancak doktorlar, yaz-kış üşüyen Yücel'e teşhis koyamadı. Yılın 12 ayı üşüyen yaşlı adam, 6 yıldır yaz aylarında bile soba yakarak ısınmaya çalıştı. Kışın giydiği kıyafetleri yazın da üzerinden çıkarmayan Yücel, sıcaklığın 30 derece olduğu köyünde paltoyla dolaştı. Görenler şaştı kaldı.
30 derece sıcakta bile titreyen Hasan Yücel, bu durumu geçirdiği by-pass ameliyatına bağlıyor. Yaşlı adam, "Bu sıcakta donuyorum, üşüyorum" diyor.
By-pass ameliyatı olan Yücel'in hayatı operasyonun ardından değişime uğradı. Yaşlı adamda operasyonun ardından aşırı terleme ve üşüme başladı. Yücel, derdine çare bulmak için kapı kapı dolaştı. Ancak doktorlar, yaz-kış üşüyen Yücel'e teşhis koyamadı. Yılın 12 ayı üşüyen yaşlı adam, 6 yıldır yaz aylarında bile soba yakarak ısınmaya çalıştı. Kışın giydiği kıyafetleri yazın da üzerinden çıkarmayan Yücel, sıcaklığın 30 derece olduğu köyünde paltoyla dolaştı. Görenler şaştı kaldı.
30 derece sıcakta bile titreyen Hasan Yücel, bu durumu geçirdiği by-pass ameliyatına bağlıyor. Yaşlı adam, "Bu sıcakta donuyorum, üşüyorum" diyor.
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