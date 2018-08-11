Altının değerinin her geçen gün arttığı bugünlerde Malatya'da yüzde 70'i altın kaplama olan 4 katlı apartman görenleri hayrete düşürüyor. Görenlerin 'saray' diye adlandırdığı bina her dairesinde musluklar ve kapı kulpları 24 ayar altın kaplamadan oluşuyor.
Sarı tutku!
Malatya’da yüzde 70’i altın kaplama olan 4 katlı apartman tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bina, Türkiye genelinde nadir örnekleri bulunan özellikler taşıyor
Altının değerinin her geçen gün arttığı bugünlerde Malatya'da yüzde 70'i altın kaplama olan 4 katlı apartman görenleri hayrete düşürüyor. Görenlerin 'saray' diye adlandırdığı bina her dairesinde musluklar ve kapı kulpları 24 ayar altın kaplamadan oluşuyor.
Etiketler: Malatya , altın kaplama , Türkiye , TL
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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