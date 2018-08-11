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6 yıl!

Metalle 6 yıl!

İstanbul'da 35 yaşındaki Eylül Camlı (35), burnundaki kemik eğriliği nedeniyle bir devlet hastanesinde ameliyat oldu. Taburcu edildi fakat ağrıları ve morlukları bir türlü geçmek bilmedi. Takip sonucu genç kadının, göz boşluğuna metal parça saplandığı ortaya çıktı. 6 yıl yaşamak zorunda kalan Eylül Camlı, ameliyatı yapan doktordan şikayetçi oldu.

Dilek YAMAN

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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