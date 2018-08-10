İstanbul Bebek'te bulunan ünlü nargile kafeye, dün akşam silahlı saldırı gerçekleştirildi. Lüks bir cip ile olay yerine gelen 4 kişi, kafeye kurşun yağdırdı. Şahıslar saldırının ardından geldikleri ciple kaçtı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği kafede şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kurşunları etraftaki araçlara da geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ünlü kafeye kurşun yağmuru
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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