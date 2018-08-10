Yol Durumu
  1. B12 eksikliği kanser eder
  2. Talih kuşu

Ünlü ye kurşun yağmuru

Ünlü kafeye kurşun yağmuru
İstanbul Bebek'te bulunan ünlü nargile ye, dün akşam silahlı saldırı gerçekleştirildi. Lüks bir cip ile olay yerine gelen 4 kişi, kafeye kurşun yağdırdı. Şahıslar saldırının ardından geldikleri ciple kaçtı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği kafede şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kurşunları etraftaki araçlara da geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar