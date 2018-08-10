Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi'ne bağlı UKCFA Tüp Bebek Merkezi'nin muhasebesindeki 4 milyon dolarlık açık nedeniyle, finans müdürü Mehmet Çetin Ataünal ile muhasebe sorumlusu Canan Kaçmaz tutuklandı. Merkez direktörlerinden Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil İbrahim Tekin, durumu Gazimağusa Emniyeti Mali Şube Birimi'ne bildirdi. Şikayette, 4 milyon doların yanında şirkete ait 475 bin TL'lik taşınmaz malın da muhasebe sorumlusu Canan Kaçmaz'ın üzerine kaydedildiği belirtildi. Soruşturma başlatan polis, merkezin parasal işlerini yürüten Ataünal ile Kaçmaz'ı gözaltına aldı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Zanlıların bugün ise yargılanacağı belirtildi.
Canan Kaçmaz yakalandı.
Canan Kaçmaz yakalandı.
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