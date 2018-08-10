Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yakup Hakan Başaran, klimaların önemli sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi. Zatürrenin, bakteri-mantarvirüs gibi değişik mikrobik etkenlerle akciğer dokusunun iltihaplanmasına yol açan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu söyleyen Başaran, klimalardaki tehlikeye işaret etti. Bakımı ve temizliği yapılmayan klimaların, 'lejyoner' hastalığı olarak bilinen ve ölüme neden olabilen zatürre etkeni bakteriler için uygun üreme ortamı sağladığını belirtti. Dr. Başaran, bu nedenle klimaların düzenli olarak temizlenmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.
Klima öldürebilir
Etiketler: Klima , enfeksiyon
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.