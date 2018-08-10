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öldürebilir

Klima öldürebilir
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yakup Hakan Başaran, ların önemli sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi. Zatürrenin, bakteri-mantarvirüs gibi değişik mikrobik etkenlerle akciğer dokusunun iltihaplanmasına yol açan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu söyleyen Başaran, klimalardaki tehlikeye işaret etti. Bakımı ve temizliği yapılmayan klimaların, 'lejyoner' hastalığı olarak bilinen ve ölüme neden olabilen zatürre etkeni bakteriler için uygun üreme ortamı sağladığını belirtti. Dr. Başaran, bu nedenle klimaların düzenli olarak temizlenmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.
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