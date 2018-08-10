Sağlıklı ve dengeli beslenme, göz sağlığını koruyor. Op. Dr. Elvan Yalçın, göz sağlığı için faydalı olan besinleri şöyle açıklıyor: "Göz sağlığı için A, C, E vitaminleri ve beta karotenle zenginleştirilmiş besinler tüketmek kaliteli görüş kapılarını aralıyor. Göz sağlığı denilince akla ilk gelen besinlerden olan havuç, tek başına yeterli olmuyor. Özellikle kırmızı biber ve ıspanakta bulunan A vitamini, gözün gece görüşünü arttırıyor. Yaban mersini ve tatlı patatesin sahip olduğu C vitamini ise gözde katarakt riskini en aza indiriyor. Omega-3'ler bakımından zengin olan somon balığı retinayı koruyor. Chia tohumları ise içinde barındırdığı beta karoten, E ve C vitaminleriyle makula dejenerasyonunu önlemeye yardımcı oluyor."
Ispanak ye göze gelme
Etiketler: Elvan Yalçın , Chia , Öp , ıspanak
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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