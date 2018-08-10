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  1. Yüksek kolesterol kalbi vuruyor
  2. Güç havuçta

ye göze gelme

Ispanak ye göze gelme
Sağlıklı ve dengeli beslenme, göz sağlığını koruyor. Op. Dr. Elvan Yalçın, göz sağlığı için faydalı olan besinleri şöyle açıklıyor: "Göz sağlığı için A, C, E vitaminleri ve beta karotenle zenginleştirilmiş besinler tüketmek kaliteli görüş kapılarını aralıyor. Göz sağlığı denilince akla ilk gelen besinlerden olan havuç, tek başına yeterli olmuyor. Özellikle kırmızı biber ve ta bulunan A vitamini, gözün gece görüşünü arttırıyor. Yaban mersini ve tatlı patatesin sahip olduğu C vitamini ise gözde katarakt riskini en aza indiriyor. Omega-3'ler bakımından zengin olan somon balığı retinayı koruyor. tohumları ise içinde barındırdığı beta karoten, E ve C vitaminleriyle makula dejenerasyonunu önlemeye yardımcı oluyor."
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