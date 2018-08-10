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Ertuğrul modası

Ertuğrul modası
Diriliş Ertuğrul dizisinin ünü 5 kıtaya yayıldı. lideri 'nun tutkusu olduğu dizi, Kuveyt'te de reyting rekorları kırarken, ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Ülkede yeni dünyaya gelen birçok bebeğe Ertuğrul adının verildiği belirtildi. Kraliyet Hayat Hastanesi'nde 5 Ağustos'ta doğan bir bebeğe de, Ertuğrul adı verilirken ailesi, "Ertuğrul ismi bizi çok mutlu etti" dedi. 2018 yılında 79 bebeğe Ertuğrul adının verildiği açıklandı. Arap ülkelerinde de her geçen gün artan dizisi sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin emrine giren BAE'de ekrandan kaldırılmıştı.



Venezuela Devlet Başkanı Maduro da, Diriliş Ertuğrul dizisine hayran oldu.



İşte Ertuğrul adlı bebeğin doğum sertifikası.
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