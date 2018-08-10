Ertuğrul modası

Diriliş Ertuğrul dizisinin ünü 5 kıtaya yayıldı. Venezuela lideri Maduro'nun tutkusu olduğu dizi, Kuveyt'te de reyting rekorları kırarken, ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Ülkede yeni dünyaya gelen birçok bebeğe Ertuğrul adının verildiği belirtildi. Kraliyet Hayat Hastanesi'nde 5 Ağustos'ta doğan bir bebeğe de, Ertuğrul adı verilirken ailesi, "Ertuğrul ismi bizi çok mutlu etti" dedi. 2018 yılında 79 bebeğe Ertuğrul adının verildiği açıklandı. Arap ülkelerinde de her geçen gün artan Diriliş Ertuğrul dizisi sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin emrine giren BAE'de ekrandan kaldırılmıştı.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro da, Diriliş Ertuğrul dizisine hayran oldu.
İşte Ertuğrul adlı bebeğin doğum sertifikası.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro da, Diriliş Ertuğrul dizisine hayran oldu.
İşte Ertuğrul adlı bebeğin doğum sertifikası.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.