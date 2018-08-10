Bursa'da çok sayıda suçtan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yunus Yavuz, kınası için gelini almaya giderken konvoyu polis tarafından durduruldu. Düğünü olduğunu söyleyen damat hakkında kesinleşmiş cezası bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Kına için toplanan davetliler gelinle birlikte adliyeye akın etti. Hakim karşısına çıkan damat, düğününü yapmak için izin istedi. Yavuz'un bu isteğini reddeden hakim, sanığın cezaevine gönderilmesine karar verdi.
Düğün yerine cezaevine
6 yıl hapis cezası bulunan Yunus Yavuz, düğün yapmak isterken gözaltına alındı
Etiketler: Bursa , Yunus Yavuz , düğün
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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