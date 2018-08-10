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yerine cezaevine

6 yıl hapis cezası bulunan , yapmak isterken gözaltına alındı

Düğün yerine cezaevine
'da çok sayıda suçtan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yunus Yavuz, kınası için gelini almaya giderken konvoyu polis tarafından durduruldu. ü olduğunu söyleyen damat hakkında kesinleşmiş cezası bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Kına için toplanan davetliler gelinle birlikte adliyeye akın etti. Hakim karşısına çıkan damat, düğününü yapmak için izin istedi. Yavuz'un bu isteğini reddeden hakim, sanığın cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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