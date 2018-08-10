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'Dr'amatik!

Dramatik!
Hastaneye giden profesör ölümden döndü. dün Ataşehir'de meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Prof. Dr. Sertan Ergun, otomobiliyle hastaneye gitmek için yola çıktı. Ameliyata yetişmek için gaza bastı, taksi ile çarpıştı. Aracı taklalar attı. Çevredekiler sağlık ekiplerini aradı. Ergun hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan kurtuldu. Araç vatandaşların yardımıyla çekiciye yüklendi. Doktorun arkadaşları bölgeye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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