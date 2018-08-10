Cani Hatun

Kadının süs havuzuna batırdığı bebeği park görevlisi kurtardı. Akıllara durgunluk veren olay dün Adıyaman'da yaşandı. Kucağında erkek bebekle parka giden Hatun P. (37), bankta oturup çevreyi izledi. Bir süre sonra süs havuzuna girdi. Çocuğunu boğmaya çalıştı. Durumu fark eden park görevlisi Eşref Atalay, kadına müdahale edip bebeği kurtardı. Hatun P. gözaltına alındı. 3 aylık bebek ise hastaneye kaldırıldı. Gayrimeşru olan çocuğunu boğmak isteyen Hatun P.'nin bebeğini özel bir hastanede dünyaya getirdiği öne sürüldü. Kadının Bibolar Bozukluğu rahatsızlığı olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.
Eşref Atalay, çocuğunu boğmaya çalışan kadına müdahale etti. Bebeği kurtardı.
'ELİNDEN ALDIM'
Eşref Atalay, olayı şöyle anlattı: "Sabah mesai saatlerinde buraya havuzu temizliği için geldim. İşim bittiğinde biraz dinlenmek istedim. Otururken bir kadın geldi. Bir süre sonra suya atladı ve elindeki bebeği suyun içine batırdı. Batırır batırmaz ben hemen yetiştim bebeği elinden aldım. Baktım aklı dengesi yerinde değil. Çocuğun durumu iyiydi."
Eşref Atalay, çocuğunu boğmaya çalışan kadına müdahale etti. Bebeği kurtardı.
'ELİNDEN ALDIM'
Eşref Atalay, olayı şöyle anlattı: "Sabah mesai saatlerinde buraya havuzu temizliği için geldim. İşim bittiğinde biraz dinlenmek istedim. Otururken bir kadın geldi. Bir süre sonra suya atladı ve elindeki bebeği suyun içine batırdı. Batırır batırmaz ben hemen yetiştim bebeği elinden aldım. Baktım aklı dengesi yerinde değil. Çocuğun durumu iyiydi."
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