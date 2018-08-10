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  1. 10 Ağustos 2018 Cuma mesajları

'da ünlü mekana silahlı saldırı

Bebek'te bulunan bir nargile kafeye dün gece saatlerinde lüks bir ciple gelen kimliği belirsiz kişiler etrafa ateş açtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbulda ünlü mekana silahlı saldırı

Bebek'te bulunan ünlü nargile kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Lüks bir cip ile olay yerine gelerek saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen kişiler, saldırının ardından geldikleri ciple kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kafe etrafındaki araçlara kurşun isabet etti.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 07:33
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