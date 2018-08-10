Çocuk gelin vakalarına bir yenisi eklendi. Evden kaçan genç kızın evlendiği öğrenildi. Mersin'de 17 yaşındaki Büşra Kulaç, 27 Temmuz'da 'teyzeme gideceğim' diyerek evden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Kızıyla iki kez telefonla görüştüğünü, kendisine internette tanıştığı birisiyle evlendiğini söylediğini belirten anne Ümmü Hürü Kulaç, "Kızım 13 gündür kayıp, evden çıktı. Ertesi gün beni aradı, 'Ben evlendim' dedi. Aradan üç gün geçtikten sonra bir daha aradı. 8 gün oldu, hiç kimse dönmedi bize, nerede ise bunlar insan değil mi? Bizim ciğerimiz yandı bittik, artık dayanacak gücümüz kalmadı. Kızım nerede isen bir ses soluk ver, yeter artık. Hiç kimse bir şey yapmayacak sana, annemsin benim, canımsın, yavrumsun, dayanamıyoruz artık. Kuzum benim. Hiçbir iz, hiçbir adres, hiçbir şey yok. Kızımı gören, tanıyan, benzeten varsa herhangi bir şekilde Allah rızası için bize ulaşsınlar" dedi.
Olaya gelin!
Mersin'de 17 yaşındaki Büşra Kulaç, evden çıkıp bir daha geri dönmedi. Genç kızın, annesini arayıp internette tanıştığı kişiyle evlendiğini söylediği öğrenildi
Etiketler: Büşra Kulaç , Mersin , İnternet
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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