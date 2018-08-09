Üzüm mucizesi

Yaz mevsiminin en güzel meyvelerinden biri olan üzüm, hem ağızları tatlandırıyor, hem vücuda kuvvet veriyor. Lif, potasyum ve C vitamini deposu olan üzüm, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini yükseltiyor. Çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Cinsel isteği arttırır.
Migren ağrısını keser.
Kanserle savaşır.
Kabızlığı giderir.
Kalp sağlığını korur.
İdrar söktürür.
Astım tedavisinde rol oynar.
Kansızlığı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Saç dökülmesini azaltır.
Cinsel isteği arttırır.
Migren ağrısını keser.
Kanserle savaşır.
Kabızlığı giderir.
Kalp sağlığını korur.
İdrar söktürür.
Astım tedavisinde rol oynar.
Kansızlığı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Saç dökülmesini azaltır.
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