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  1. Kansızlık ömürden çalıyor
  2. 2 günden uzun süren ishal tehlikeli

mucizesi

Üzüm mucizesi
Yaz mevsiminin en güzel meyvelerinden biri olan , hem ağızları tatlandırıyor, hem vücuda kuvvet veriyor. Lif, potasyum ve C vitamini deposu olan üzüm, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini yükseltiyor. Çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Cinsel isteği arttırır.
Migren ağrısını keser.
savaşır.
Kabızlığı giderir.
Kalp sağlığını korur.
İdrar söktürür.
Astım tedavisinde rol oynar.
Kansızlığı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Saç dökülmesini azaltır.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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