Kansızlık ömürden çalıyor

ANEMİ, yani kansızlık toplumda en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Kandaki kırmızı kan hücrelerinin içinde bulunan ve dokulara oksijen taşıyan hemoglobinin erkeklerde 13, kadınlarda 11'in altında olması anemi olarak adlandırılıyor. Hemoglobin, normal vücut sağlığı için yaşamsal bir önem taşıyor. Kansızlıkta, dokulara sunulan oksijen miktarı azalıyor ve dokular normal fonksiyonlarını yapamaz hale geliyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erk, anemi hakkında şu bilgileri veriyor...
ERKEN YAŞLANDIRIR
Kansızlığın sonuçlarının yanında nedenlerinin de incelenmesi gerekiyor. Çünkü kansızlık, birçok önemli hastalığın belirtisini oluşturuyor. Bu hastalıklar arasında kanser, romatizma, diyabet ve böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıklar bulunuyor. Kansızlığın tanısının konulması, neye bağlı olduğunun saptanması ve tedavisi son derece önem taşıyor. Çünkü kansızlık hasta ediyor erken yaşlandırıyor ve öldürüyor! Anemi tanısı kanda hemoglobin miktarı, hematokrit değeri, eritrosit sayılarına bakılarak rahatlıkla konuluyor. Demir, alyuvarlardaki oksijen taşıyan hemoglobin molekülünün en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Demir eksikliği tüm dünya nüfusunun yüzde 25'ini etkiliyor.
FAZLASI DA ZARAR
Vücuda fazla alınan demir, karaciğer yağlanmasına, şeker hastalığına, kalın barsak kanserine ve erken yaşlanmaya yol açıyor. Gerekmedikçe demir preparatları kullanılmaması gerekiyor.
65'TEN SONRA DİKKAT!
Yaş ilerledikçe kansızlık daha sık ortaya çıkıyor. ABD'de yapılan çalışmalara göre anemi 65 yaş üzerinde erkeklerde yüzde 11, kadınlarda ise yüzde 10 oranında görülüyor. İleri yaşlarda görülen anemi, erken ölümlere neden oluyor. Kalp hastalıklarına ve osteoporoza davetiye çıkarıyor.
NELER YEMELİ?
● Kırmızı et
● Tavuk
● Ton balığı, somon
● Yumurta
● Soya fasulyesi
● Kuru baklagiller
● Fındık, ceviz, badem
● Taze bezelye, börülce, fasulye, yeşilbiber
● Portakal, kavun, çilek, dut, muz
● Maydanoz, nane, roka, ıspanak, pazı, brokoli, dereotu
● Pekmez, tahin, kuru üzüm, kuru erik, kuru incir, hurma, kuru kayısı
Belirtileri nelerdir?
● Halsizlik, yorgunluk
● Çarpıntı, taşikardi
● Baş dönmesi, fenalık hissi
● Adet düzensizlikleri
● Cinsel fonksiyon bozukluğu
● Baş ağrısı
● Göğüs ağrısı
PROF.DR OSMAN ERK / SAĞLIKLI YAŞAMIN ŞİFRESİ 3
YARIN: KOLESTEROL
ERKEN YAŞLANDIRIR
Kansızlığın sonuçlarının yanında nedenlerinin de incelenmesi gerekiyor. Çünkü kansızlık, birçok önemli hastalığın belirtisini oluşturuyor. Bu hastalıklar arasında kanser, romatizma, diyabet ve böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıklar bulunuyor. Kansızlığın tanısının konulması, neye bağlı olduğunun saptanması ve tedavisi son derece önem taşıyor. Çünkü kansızlık hasta ediyor erken yaşlandırıyor ve öldürüyor! Anemi tanısı kanda hemoglobin miktarı, hematokrit değeri, eritrosit sayılarına bakılarak rahatlıkla konuluyor. Demir, alyuvarlardaki oksijen taşıyan hemoglobin molekülünün en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Demir eksikliği tüm dünya nüfusunun yüzde 25'ini etkiliyor.
FAZLASI DA ZARAR
Vücuda fazla alınan demir, karaciğer yağlanmasına, şeker hastalığına, kalın barsak kanserine ve erken yaşlanmaya yol açıyor. Gerekmedikçe demir preparatları kullanılmaması gerekiyor.
65'TEN SONRA DİKKAT!
Yaş ilerledikçe kansızlık daha sık ortaya çıkıyor. ABD'de yapılan çalışmalara göre anemi 65 yaş üzerinde erkeklerde yüzde 11, kadınlarda ise yüzde 10 oranında görülüyor. İleri yaşlarda görülen anemi, erken ölümlere neden oluyor. Kalp hastalıklarına ve osteoporoza davetiye çıkarıyor.
NELER YEMELİ?
● Kırmızı et
● Tavuk
● Ton balığı, somon
● Yumurta
● Soya fasulyesi
● Kuru baklagiller
● Fındık, ceviz, badem
● Taze bezelye, börülce, fasulye, yeşilbiber
● Portakal, kavun, çilek, dut, muz
● Maydanoz, nane, roka, ıspanak, pazı, brokoli, dereotu
● Pekmez, tahin, kuru üzüm, kuru erik, kuru incir, hurma, kuru kayısı
Belirtileri nelerdir?
● Halsizlik, yorgunluk
● Çarpıntı, taşikardi
● Baş dönmesi, fenalık hissi
● Adet düzensizlikleri
● Cinsel fonksiyon bozukluğu
● Baş ağrısı
● Göğüs ağrısı
PROF.DR OSMAN ERK / SAĞLIKLI YAŞAMIN ŞİFRESİ 3
YARIN: KOLESTEROL
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