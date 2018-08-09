2 günden uzun süren ishal tehlikeli

Sıcak aylarda soğuk ve buzlu içeceklerin tüketilmesi ishale neden oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, 48 saatten uzun süren ishalin ve devam eden ateşin ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor. İshal vakalarında sadece su değil, potasyum ve sodyum gibi minerallerin de kaybedildiğine değiniyor. Bu durum, komaya hatta ölüme bile neden oluyor. İshalden korumak için açık büfe yiyeceklerin yenmemesi, içeceklere buz konulmaması, çiğ sebze, çiğ meyve ve salata türü ürünlerin tüketilmemesi öneriliyor.
EVDE PRATiK TEDAVi
1 lt kaynatılmış soğutulmuş su
1 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karbonat
Bu malzemeleri karıştırıp gün içinde yudumlayarak içmek, basit ishali tedavi ediyor.
EVDE PRATiK TEDAVi
1 lt kaynatılmış soğutulmuş su
1 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karbonat
Bu malzemeleri karıştırıp gün içinde yudumlayarak içmek, basit ishali tedavi ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.