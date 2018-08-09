Yol Durumu
  1. Üzüm mucizesi
  2. İnatçı sivilce kist habercisi

2 günden uzun süren tehlikeli

2 günden uzun süren ishal tehlikeli
Sıcak aylarda soğuk ve buzlu içeceklerin tüketilmesi e neden oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, 48 saatten uzun süren ishalin ve devam eden ateşin ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor. İshal vakalarında sadece su değil, potasyum ve sodyum gibi minerallerin de kaybedildiğine değiniyor. Bu durum, komaya hatta ölüme bile neden oluyor. İshalden korumak için açık büfe yiyeceklerin yenmemesi, içeceklere buz konulmaması, çiğ sebze, çiğ meyve ve salata türü ürünlerin tüketilmemesi öneriliyor.

EVDE PRATiK TEDAVi
1 lt kaynatılmış soğutulmuş su
1 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karbonat
Bu malzemeleri karıştırıp gün içinde yudumlayarak içmek, basit ishali tedavi ediyor.
Etiketler:
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar