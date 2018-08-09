Yol Durumu
  1. Aç karnına sıcak su içmenin faydaları
  2. Adana ve Osmaniye'de yasa dışı bahis operasyonu

'de ilk hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu.Türkiye Federasyonu'nun sitesinde yer alan açıklamada Süper Lig'de görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Ligde ilk hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

21.45 Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

11 Ağustos Cumartesi:

19.30 Boluspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç

21.45 Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Alper Çetin

21.45 Altay-Ümraniyespor: Erkan Özdamar

12 Ağustos Pazar:

19.30 Giresunspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan

19.30 Gençlerbirliği-Hatayspor: Erkan Engin

21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu: Burak Şeker

21.45 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep: Onur Özütoprak

13 Ağustos Pazartesi:

21.45 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Yiğit Arslan



Etiketler: ,
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 10:52
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar