1. ORGANLARI TEMİZLER

Sabahları sıcak su içerseniz, vücudunuzu zararlı toksinlerden temizlemenize yardımcı olur. Bunun nedeni, suyun ve diğer sıvıların midede gıdaların ayrışmasını arttırması ve sindirim sisteminin iyileştirilmesidir. Bu nedenle, soğuk suyu sıcak suyla değiştirmeyi deneyin ve özellikle yemeklerden sonra sindiriminizi artıracaksınız.