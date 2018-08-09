Adana ve Osmaniye'de yasa dışı bahis operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana ve Osmaniye'nin Kadirliilçesinde internet üzerinden kurdukları sitelerde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, liderliğini bir öğretmenin yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı.

Beden eğitimi öğretmeni olan çete lideri Mahmut D.'nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üzerinden kurduğu bahis sitesinden oyun oynattığı, kendisine yardım eden kişileri de bayilik adı altında sisteme dahil ettiği öne sürüldü. Ayrıca kamu kuruluşunda görev yapan Mahmut D.'nin okulda olduğu zamanlarda ise internet sitesini eşi Buket D.'nin yönetiğini ortaya çıktı. Ekipler, yaptıkları çalışmada Buket D.'nin eşinin derste olduğu sırada, sisteme girerek bahis oynatmak isteyenlere onay verdiği, kazananların ise hesaplarına para aktartıdığı saptandı. Çetenin bu yolla haftada 150 bin lira gelir elde ettiği anlaşıldı.