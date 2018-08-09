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  1. Meteoroloji'den Karadeniz için flaş uyarı!

Son dakika: 'de yeni ! Sahil yolu ulaşıma kapatıldı

'nun Ünye ilçesindeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Sahil yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu. Belediye Başkanı "saat 21.00'a kadar yağış uyarısı var, endişeliyiz" dedi.

Son dakika: Karadenizde yeni taşkın! Sahil yolu ulaşıma kapatıldı

'nun Ünye ilçe merkezindeki Tabakhane Deresi'nin debisi yağış dolayısıyla yükdi. Sağanağın devam ettiği ilçedeki Tabakhane Deresi'nin debisi, yaklaşık bir saat önce yükselmeye başladı.

KÖPRÜLER KAPATILDI

Ekipler, derenin üzerinde bulunan köprüleri araç ve yaya trafiğine kapattı.

BELEDİYE VATANDAŞLARI UYARDI

Belediye ekipleri, derenin taşma ihtimali dolayısıyla vatandaşları can ve mal güvenlikleri için bölgeyi terk etmeleri yönünde anonslarla uyarıyor.

Derenin etrafında bulunan ev ve iş yerlerinin zemin katlarının da boşaltılması isteniyor.

Selin köprülerin altına taşıdığı molozların temizlenmesi amacıyla iş makineleri yardımıyla çalışma yapılıyor.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 15:25
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