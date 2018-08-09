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Lastik bot faciasından Iraklı iki ailenin dramı çıktı

Kuşadası Körfezi açıklarında sabaha karşı alabora olan lastik bottan sağ kurtulanların yaşadığı dram yürekleri dağlıyor. 2 kişi kapasiteli olmasına rağmen 13 kişinin bindiği lastik botun alabora olması sonucu 9 kaçak göçmenin boğulduğu faciada 4 yaşındaki oğluyla sağ olarak kurtulan Irak uyruklu bir baba eşi ve 3 çocuğunu, Irak uyruklu bir başka baba ise eşi ve 4 çocuğunu kaybetmenin acısını yaşıyor.

Bu acıya yürek dayanmaz

Eşi ve dört çocuğuyla umuda yolculuk için Kuşadası'ndan bindikleri lastik botun alabora olmasıyla eşi ve 3 çocuğunu kaybedip faciadan 4 yaşındaki oğlu Muhammed ile sağ kurtulan Irıklı Soner Rad, aile başına 3 bin dolara anlaştıkları organizatörün isteğiyle İzmir'den Kuşadası'nda geldiklerini belirterek, "2 aile için toplam 6 bin dolara anlaştık. Toplam 6 organizatör vardı ve 3'ü Suriyeliydi. Bize çok kötü mumele yaptılar. Lastik botun yanına gelince yelek olmadan bizi bindirmeye kalktılar, ben yelek istedim, olmadığını söyleyip ellerindeki silahla tehdit ederek bizi zorla lastik bota bindirdiler " dedi.

  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 17:17
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