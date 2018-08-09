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Köpeği için anneye saldırdı

Köpeği için anneye saldırdı
İstanbul Sarıyer'de 4 Temmuz'da M.Y.(23) köpeğinin aşısının son günü olduğunu belirterek annesi Ş.Y.'den (49) para istedi. Annesi para vermeyeceğini söyledi. M.Y. annesine saldırdı ve onu tartakladı, ardından çantanın içindeki parayı alarak köpeğiyle evden çıktı. Annenin kızından şikayetçi olması üzerine M.Y. hakkında yağma suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kızını 'e üniversite eğitimi için gönderdiğini belirten Ş.Y., "Para yok deyince bana saldırdı" dedi.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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