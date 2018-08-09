Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

SABAH UYANDIĞINIZDA...

Herkes pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister. Sabah uyandığınızda yüzünüzde çıkan bir sivilce tüm gün canınızı sıkabilir. Birçok faktör sivilce oluşumunu etkileyebilir. Sivilce özellikle ergenlik çağındaki gençlerin korkulu rüyası… Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, sivilce oluşumu ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler verdi.