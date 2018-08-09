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Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

Vücudumuzun farklı bölgelerinde çıkan sivilceler hastalık habercisi mi? Neler sivilceyi tetikler, maden suyu gerçekten cilde iyi gelir mi? Cildimizle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, merak edilen soruların yanıtlarını verdi.

Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

SABAH UYANDIĞINIZDA...

Herkes pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister. Sabah uyandığınızda yüzünüzde çıkan bir sivilce tüm gün canınızı sıkabilir. Birçok faktör sivilce oluşumunu etkileyebilir. Sivilce özellikle ergenlik çağındaki gençlerin korkulu rüyası… Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, sivilce oluşumu ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 21:07
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