Yumurtanın sarısı kemiklerin ilacı

Kemik erimesi yani osteoporoz, kemik kitlesinin kaybı olarak tarif ediliyor. Diyabet, tansiyon ve kolesterol gibi kronik bir hastalık olan osteoporoz, en çok kadınlarda görülüyor. Menopoz dönemi sonrası görülme sıklığı artıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erk, osteoporoz ile ilgili önemli uyarılarda bulunuyor...
ERKEKLER DE RİSK ALTINDA
Yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olarak 30 yaşından sonra kemik kitlesinde sınırlı bir kayıp süreci başlıyor. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen eksikliğine bağlı olarak osteoporoz süreci hızlanıyor. Erkeklerde 70 yaşından sonra kemik erimesi görülebiliyor.
SİNSİ İLERLER
Osteoporozda görülen kemik kaybı, kronik bir şekilde yani yavaşça ve sinsice ilerliyor. Osteoporoz süreci ilerledikçe kemik ağrıları ve sonuçta kırıklar ortaya çıkmaya başlıyor.
D VİTAMİNİ ŞİFA GİBİ!
Kemik erimesi, doğru ve sağlıklı beslenme ile engellenebiliyor. Kemik dokusunu güçlü tutmak ve osteoporoz riskini azaltmak için her gün güneş ışınlarından D vitamini ve besinlerden yeterli kalsiyum alınması gerekiyor. Kalsiyum kaynağı olarak süt ve süt ürünleri grubu, sebze-meyve grubunun tüketimi öneriliyor. En önemli D vitamini kaynağı güneşte bulunuyor. Özellikle süt ve süt ürünleri, balık ve yumurta sarısı, içerisindeki D vitamini ile kemikleri koruyor.
KAHVEYİ ABARTMAYIN
Ergenlik döneminden itibaren fazla kafeinli içecek tüketmek, kemik erimesine davetiye çıkartıyor. Kahve, kalsiyumu idrarla birlikte vücuttan atıyor. Bir fincan kahve, idrarla ortalama 5 mg kalsiyumun kaybına neden oluyor.
KORUNMAK İÇİN NELER YAPMALI?
Sağlıklı ve dengeli beslenin.
Yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini alın.
Bol yeşillik, sebze ve meyve tüketin.
İmal edilmiş, rafine gıdalardan uzak durun.
Kemik sağlığı vitamini olan güneş ışınlarından bol bol yararlanın.
Fosfor, şeker, tatlandırıcı içeren asidik, kolalı ve gazlı meşrubatlardan uzak durun.
Sigara ve alkol kullanmayın. Kafeinli içeceklerden uzak durun.
Düzenli bir egzersiz programı uygulayın. Yürüyüş, koşma ve jogging gibi egzersizler yapın.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Menopoz sonrası kadınları tehdit eden kemik erimesi, gençlerde bile görülüyor. Hastalık ilerlediğinde ciddi kemik kırıklarına zemin hazırlıyor. Yaş, beyaz tene sahip olmak, kadın olmak, erken menopoza girmek, sigara içmek, şok diyetler yapmak, aşırı tuz tüketmek ve hareketsiz bir yaşam, bu hastalığa neden oluyor.
YARIN: ANEMİ
PROF.DR. OSMAN ERK / SAĞLIKLI YAŞAMIN ŞİFRELERİ
ERKEKLER DE RİSK ALTINDA
Yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olarak 30 yaşından sonra kemik kitlesinde sınırlı bir kayıp süreci başlıyor. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen eksikliğine bağlı olarak osteoporoz süreci hızlanıyor. Erkeklerde 70 yaşından sonra kemik erimesi görülebiliyor.
SİNSİ İLERLER
Osteoporozda görülen kemik kaybı, kronik bir şekilde yani yavaşça ve sinsice ilerliyor. Osteoporoz süreci ilerledikçe kemik ağrıları ve sonuçta kırıklar ortaya çıkmaya başlıyor.
D VİTAMİNİ ŞİFA GİBİ!
Kemik erimesi, doğru ve sağlıklı beslenme ile engellenebiliyor. Kemik dokusunu güçlü tutmak ve osteoporoz riskini azaltmak için her gün güneş ışınlarından D vitamini ve besinlerden yeterli kalsiyum alınması gerekiyor. Kalsiyum kaynağı olarak süt ve süt ürünleri grubu, sebze-meyve grubunun tüketimi öneriliyor. En önemli D vitamini kaynağı güneşte bulunuyor. Özellikle süt ve süt ürünleri, balık ve yumurta sarısı, içerisindeki D vitamini ile kemikleri koruyor.
KAHVEYİ ABARTMAYIN
Ergenlik döneminden itibaren fazla kafeinli içecek tüketmek, kemik erimesine davetiye çıkartıyor. Kahve, kalsiyumu idrarla birlikte vücuttan atıyor. Bir fincan kahve, idrarla ortalama 5 mg kalsiyumun kaybına neden oluyor.
KORUNMAK İÇİN NELER YAPMALI?
Sağlıklı ve dengeli beslenin.
Yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini alın.
Bol yeşillik, sebze ve meyve tüketin.
İmal edilmiş, rafine gıdalardan uzak durun.
Kemik sağlığı vitamini olan güneş ışınlarından bol bol yararlanın.
Fosfor, şeker, tatlandırıcı içeren asidik, kolalı ve gazlı meşrubatlardan uzak durun.
Sigara ve alkol kullanmayın. Kafeinli içeceklerden uzak durun.
Düzenli bir egzersiz programı uygulayın. Yürüyüş, koşma ve jogging gibi egzersizler yapın.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Menopoz sonrası kadınları tehdit eden kemik erimesi, gençlerde bile görülüyor. Hastalık ilerlediğinde ciddi kemik kırıklarına zemin hazırlıyor. Yaş, beyaz tene sahip olmak, kadın olmak, erken menopoza girmek, sigara içmek, şok diyetler yapmak, aşırı tuz tüketmek ve hareketsiz bir yaşam, bu hastalığa neden oluyor.
YARIN: ANEMİ
PROF.DR. OSMAN ERK / SAĞLIKLI YAŞAMIN ŞİFRELERİ
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