En özel günde yüzde çıkan bir sivilce can sıkıyor! Birçok faktör sivilce oluşumunu etkileyebiliyor. Medical Park Fatih Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, sivilce oluşumu ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Özellikle kadınların bel bölgesindeki yağlanma, geçmeyen sivilce, kıllanma artışı varsa bunun yumurtalıklardaki kistin habercisi olabileceğini belirtiyor. Şeker oranı yüksek poğaça, börek, çikolata da sivilceye neden oluyor. Sivilce tedavisinde tercih edilen sirke, maden suyu ve limon gibi ürünler bilinçsiz bir şekilde kullanıldığında yanık, iz ve leke yapabiliyor.
İnatçı sivilce kist habercisi
Etiketler: sivilce
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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