Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik veriler paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin iç kesimlerinde (Çaybaşı, İkizce, Kumru, Akkuş, Korgan) devam etmekte olan sağanak yağışların, bu gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden, şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın da doygun olduğu göz önünde bulundurularak, yukarı kesimlerde meydana gelecek yağışların kıyı ilçelerini (Ünye, Fatsa) etkileyebileceği göz önünde bulundurularak yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Açıklamada, vatandaşların ve ilgili kurumların meteorolojik uyarıyı dikkate almaları istendi.



BELEDİYELER BU ANONSU YAPIYOR

Yağışların yoğun olarak devam ettiği Giresun'dan çarpıcı kareler gelmeye devam ediyor. Bölgede bazı belediyeler meydana gelebilecek sel ve heyelanlara karşı dikkatli olmaları yönünde anons yaptı. Öte yandan Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın, yüksek kesimlerde etkili olan yağışın yol açtığı hasarın tespiti için çalışmalara başladıklarını söyledi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın, yüksek kesimlerde etkili olan yağışın yol açtığı hasarın tespiti için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların heyelanlara ve menfez taşkınlarına neden olduğunu belirtti.

Birçok köy yolunun toprak kaymaları ve taşkınlar sonucu kapandığını kaydeden Taşkın, "Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu kapalı bulunan köy yollarımız yeniden ulaşıma açıldı. Şu anda ulaşım sağlanamayan köyümüz yok. Ekiplerimiz yollarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

Hasar tespit çalışmalarına başladıkları bilgisini veren Taşkın, "Toprak kaymaları ve menfezlerin taşması sonucu altyapılarda hasarlar söz konusu. Hasar tespitlerine başladık. Kısa zamanda tamamlayarak hasarların giderilmesi için gerekli çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.