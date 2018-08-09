Yıkıma engel olmak isteyen iki kafadar dehşet saçtı. Olay dün Adana'da yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamındaki evlerini yıkmak üzere kepçeyle gelen ekipleri gören Cumali Mendilli ve arkadaşı çatıya çıktı. Otomatik av tüfeği ile havaya ateş açtı. Silah sesi üzerine sokakta bulunanlar, panik yaşadı. Bu sırada yaşlı bir kadın, "Aşağı inin, elimi öpün" diye kızdı. Öfkeli adamlar eyleme son verip aşağı indi.
Hanım ağa
Adana’da evlerinin yıkılmasını istemeyen iki kişi, çatıya çıkıp pompalı tüfekle terör estirdi. Yaşlı kadının tek sözü eylemi bitirdi...
Etiketler: Adana
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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