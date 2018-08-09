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'ın hastane fotoğrafları ortaya çıktı

'ın hastane fotoğrafı ortaya çıktı. Cüneyt Arkın ile , hastane odasında 50 yıllık dostlukları sırasında yaşadıklarını yâd etti. Yakın dostu Yılmaz Ulusoy'un ziyaret ettiği Arkın, "Attığım her adımda yakın dostum Yılmaz'ın katkısı var" dedi.

Cüneyt Arkının hastane fotoğrafları ortaya çıktı
Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Arkın'ın hastane fotoğrafı ortaya çıktı.

Pazar günü Silivri'deki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan KOAH hastası , tedavi sonrasında dün taburcu olmuştu.
, 50 yıllık dostu Cüneyt Arkın'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Duygusal anların yaşandığı ziyaret sırasında Arkın, "Hayatta attığım her adımda önce eşim Betül'ün sonra Yılmaz dostumun katkısı var" dedi.



Habertürk'ün haberine göre Yılmaz Ulusoy ise yakın dostunun durumunu yakından takip ettiğini belirterek duygularını "Cüneyt hayata da, sevdiklerine de çok bağlıdır. Bizi bırakıp gitmez. O hepimizin Malkoçoğlu'su. Cüneyt Bey memleket meseleleriyle yakından ilgilidir. Her zaman çok vatanperver bir insan olmuştur. Kendisine bu karakterinden dolayı dört kez milletvekilliği teklifi geldi ancak hep uzak durmasını tavsiye ettim. Çünkü o bütün 'nin sevgilisi. O da hak verdi ve hiç siyasete girmedi. İyi de etti" sözleriyle dile getirdi.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 10:45
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