Son umut nohut

Türk mutfağının vazgeçilmez bakliyatı nohutun faydaları, saymakla bitmiyor.
Vücudu kuvvetlendirip, zihinsel yorgunluğu gideren nohut, aynı zamanda cinsel isteği ve gücü de artırıyor. Bu besleyici gıdanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Diyabeti önler.
Bağırsakta bulunan zararlı bakterilerin gelişmesini engeller. Yararlı bakterilerin gelişimine katkıda bulunur.
Tansiyonu düzenlemeye yardım eder.
Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
İçerdiği fosfor nedeniyle kemik ve dişlerin güçlenmesine yardım eder.
Mutluluk hormonlarına etki ederek, mutlu ve huzurlu hissetmenize katkı sağlar.
Yani depresyonu önler.
Cinsel isteği ve gücü ateşler.
Büyümeye ve sağlıklı gelişime katkı sağlar.
İyi bir enerji kaynağıdır.
Kolesterolü düzenler.
Yüksek oranda kalsiyum, lif, potasyum, magnezyum, çinko ve demir içerir.
Kalbi korur, kalp ile dosttur. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
Vücudu kuvvetlendirip, zihinsel yorgunluğu gideren nohut, aynı zamanda cinsel isteği ve gücü de artırıyor. Bu besleyici gıdanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Diyabeti önler.
Bağırsakta bulunan zararlı bakterilerin gelişmesini engeller. Yararlı bakterilerin gelişimine katkıda bulunur.
Tansiyonu düzenlemeye yardım eder.
Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
İçerdiği fosfor nedeniyle kemik ve dişlerin güçlenmesine yardım eder.
Mutluluk hormonlarına etki ederek, mutlu ve huzurlu hissetmenize katkı sağlar.
Yani depresyonu önler.
Cinsel isteği ve gücü ateşler.
Büyümeye ve sağlıklı gelişime katkı sağlar.
İyi bir enerji kaynağıdır.
Kolesterolü düzenler.
Yüksek oranda kalsiyum, lif, potasyum, magnezyum, çinko ve demir içerir.
Kalbi korur, kalp ile dosttur. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
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