Mevsimlik işçİ ömürlük sevda

Ordu Perşembe'de mevsimlik tarım işçisi Siirtli 16 yaşındaki Rabia Aykaç ile Serkan Hansu, oyun oynamak için Çaka Çaytepe Ortaokulu bahçesine geldi. Burada Türk bayrağını yerden gören iki çocuk, koşarak bayrağın yanına geldi. Bayrağı alıp Atatürk büstünün yanına koydu.
Okul Müdürü Kenan Sayılır, bayrağın yerinde olmadığını görünce kamera kayıtlarına baktı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, çocukları makamında kabul edip, hediyeler verdi. Yavuz, "Bayrak bir milletin şerefi, haysiyeti, onurudur. Bayrak yere düştüğünde bir milletin, şerefi ve onuru yere düşmüş olur. İşte bu şuurla iki tane gencimizin aslında her bir gencimizin yapması gereken davranışı sergilemiş olmaları, her türlü takdirin üzerindedir. Bu şuur ve bilinç ile neslimizi yetiştirebildiğimizde inanıyorum ki, bu asır bizim asrımız olacaktır" dedi.
(Bayrağı görünce hemen koştular )
ÇOK DUYGULANDIK
Okul müdürü Sayılır "Atatürk büstünün yanına koyduklarını ve koymadan önce bayrağı 3 kere öpüp alnına koymaları gerçekten bizleri çok duygulandırdı. Kim olduklarını merak edip araştırınca da buraya mevsimlik işçi olarak gelen çocuklar olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.
(3 kere öpüp yerden kaldırdılar)
Okul Müdürü Kenan Sayılır, bayrağın yerinde olmadığını görünce kamera kayıtlarına baktı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, çocukları makamında kabul edip, hediyeler verdi. Yavuz, "Bayrak bir milletin şerefi, haysiyeti, onurudur. Bayrak yere düştüğünde bir milletin, şerefi ve onuru yere düşmüş olur. İşte bu şuurla iki tane gencimizin aslında her bir gencimizin yapması gereken davranışı sergilemiş olmaları, her türlü takdirin üzerindedir. Bu şuur ve bilinç ile neslimizi yetiştirebildiğimizde inanıyorum ki, bu asır bizim asrımız olacaktır" dedi.
(Bayrağı görünce hemen koştular )
ÇOK DUYGULANDIK
Okul müdürü Sayılır "Atatürk büstünün yanına koyduklarını ve koymadan önce bayrağı 3 kere öpüp alnına koymaları gerçekten bizleri çok duygulandırdı. Kim olduklarını merak edip araştırınca da buraya mevsimlik işçi olarak gelen çocuklar olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.
(3 kere öpüp yerden kaldırdılar)
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