Kocasını odaya kilitlemiş

Tekirdağ Çerkezköy'de 5 Temmuz'da 6. kattaki evinin balkonundan düşen Selen Aydın (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili "intihar mı, kaza mı, cinayet mi" soruları gündeme geldi. Evli ve 1 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti. Aydın'ın eşi Samet Aydın'ın çevresindekilere, eşi ile ilgili bir sorunu olmadığını, kapının üzerine kilitlendiğini ve ardından pencereden yardım isteyip evin ve odanın kapısının açılmasını sağladığını söylediği öğrenildi. Aydın ayrıca, eşinin intihar edecek birisi olmadığını, sara hastası olduğunu ve nöbet geçirip aşağıya düşmüş olabileceğini belirtiği iddia edildi. Seren Aydın, gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç kadının 6. kattan nasıl düştüğü, otopsinin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.
Fırat KESKİNKILIÇ
Fırat KESKİNKILIÇ
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