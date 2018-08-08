İntihar değil cinayet

Tüyler ürperten cinayet, İstanbul Silivri'de yaşandı. 3 çocuk annesi Sarıgül H., eşi Yunus H., ile şiddetli geçimsizlik yaşadı. 2 yıldır ayrı yaşayan çift, geçtiğimiz gün otomobille Kuşbahçe-Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. Çiftin arasındaki başlayan tartışma, şiddetlendi. İddiaya göre Sarıgül H. otomobilde bulunan silahla intihar etti! Yunus H., Silivri Jandarma Komutanlığı'na gitti. Eşinin aracın torpido gözünde bulunan silahı alarak intihar ettiğini söyledi. Ekipler, kafasından ve göğsünden vurulan 36 yaşındaki genç kadının ölümünden şüphelendi. Eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Talihsiz kadının cansız bedeni, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SIĞINMA EVINE GİTMEK İSTEMİŞ
Hayatını kaybeden Sarıgül H.'nin 2 yıldır eşinden ayrı yaşadığı belirlendi. Talihsiz kadının, geçtiğimiz günlerde Çerkezköy Adliyesi'ne müracaat ettiği ve kadın sığınma evine yerleşmek istediği öğrenildi. Aile fertlerinin araya girmesiyle bu isteğinden vazgeçtiği tespit edildi. Bu durum, cinayet ihtimalini güçlendirdi.
Barış SÖZAL-Barış SAVAŞ-Fırat KESKİNKILIÇ
SIĞINMA EVINE GİTMEK İSTEMİŞ
Hayatını kaybeden Sarıgül H.'nin 2 yıldır eşinden ayrı yaşadığı belirlendi. Talihsiz kadının, geçtiğimiz günlerde Çerkezköy Adliyesi'ne müracaat ettiği ve kadın sığınma evine yerleşmek istediği öğrenildi. Aile fertlerinin araya girmesiyle bu isteğinden vazgeçtiği tespit edildi. Bu durum, cinayet ihtimalini güçlendirdi.
Barış SÖZAL-Barış SAVAŞ-Fırat KESKİNKILIÇ
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