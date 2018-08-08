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değil

E., ayrı yaşadığı eşi H. ile ormana gitti. Jandarmaya da karısının ettiğini söyledi. Kafasından ve göğsünden vurulan talihsiz kadını, kocasının öldürdüğü belirledi

İntihar değil cinayet
Tüyler ürperten , İstanbul Silivri'de yaşandı. 3 çocuk annesi Sarıgül H., eşi Yunus H., ile şiddetli geçimsizlik yaşadı. 2 yıldır ayrı yaşayan çift, geçtiğimiz gün otomobille Kuşbahçe-Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. Çiftin arasındaki başlayan tartışma, şiddetlendi. İddiaya göre H. otomobilde bulunan silahla etti! H., Silivri Jandarma Komutanlığı'na gitti. Eşinin aracın torpido gözünde bulunan silahı alarak intihar ettiğini söyledi. Ekipler, kafasından ve göğsünden vurulan 36 yaşındaki genç kadının ölümünden şüphelendi. Eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Talihsiz kadının cansız bedeni, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SIĞINMA EVINE GİTMEK İSTEMİŞ
Hayatını kaybeden Sarıgül H.'nin 2 yıldır eşinden ayrı yaşadığı belirlendi. Talihsiz kadının, geçtiğimiz günlerde Çerkezköy Adliyesi'ne müracaat ettiği ve kadın sığınma evine yerleşmek istediği öğrenildi. Aile fertlerinin araya girmesiyle bu isteğinden vazgeçtiği tespit edildi. Bu durum, cinayet ihtimalini güçlendirdi.

Barış SÖZAL-Barış SAVAŞ-Fırat KESKİNKILIÇ
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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