Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut'un, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kötü haberi magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen Onur Akay duyurmuştu. Usta sanatçı Hakkı Bulut, Medical Park Hospital Bahçelievler Hastanesi'nde dört saat süren bir kapalı by-pass ameliyatı geçirdi.

"HER ŞEY ANİDEN OLDU"

"İkimiz Bir Fidanız", "Ben Tövbemi Geri Aldım", "İtirazım Var" gibi unutulmaz şarkıların yazarı ve yorumcusu olan Hakkı Bulut, başarılı geçtiği açıklanan operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Sanatçının kızı Emel Bulut Gök "Her şey aniden oldu. Bir yorgunluk, sırt ağrısı hissettiğini söyledi. İş temposuna bağladık. Kontroller sonucu durumun sandığımız kadar basit olmadığını anladık" diye konuştu.



"DOKTORLAR DURUMA POZİTİF BAKIYOR"

Bulut'un aynı zamanda menajerliğini de yapan kızı Sevgi Bulut ise şöyle dedi: "Doktorlar duruma pozitif bakıyor. Şah damarının tıkanık olmasına rağmen diğer üç damarı açıkmış."

AİLESİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Hakkı Bulut'un hastaneye kaldırıldığı haberi sosyal medya hesabı Instagram sayfasından üzerinde sevenlerine duyurulmuştu.



"Sevgili babamız Sn. Hakkı Bulut ani bir kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olup, birazdan kalp ameliyatı olacaktır. Siz sevenlerinden ailesi olarak dualarınızı esirgememenizi diliyoruz."







