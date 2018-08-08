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Cenazede helallik istendi akrabaları böyle bağırdı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, ayrı yaşadığı Yunus Hamaratile gittikleri ormanlık alanda tabanca ile intihar ettiğini öne sürülen 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat, Ehli-Beyt Dergahında kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzuruma gönderildi. Helallik istendiği sırada yakınları 'Asıl o bize hakkını helal etsin, onu koruyamadık' diyerek feryat etti. Gözaltına alınan Yunus Hamarat ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cenazede helallik istendi akrabaları böyle bağırdı!

Çerkezköy'de dekorasyon ve müteahhitlik işleri yapan Yunus Hamarat, iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Sarıgül ile konuşmak için dün otomobille Kuşbahçe-Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. İkilinin otomobilin dışındaki konuşması kısa sürede tartışmaya dönüştü. İddiaya göre, bu sırada Sarıgül Hamarat otomobilde bulunan tabanca ile göğsüne ateş ederek intihar etti.

  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 10:55
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