Cenazede helallik istendi akrabaları böyle bağırdı!

Çerkezköy'de dekorasyon ve müteahhitlik işleri yapan Yunus Hamarat, iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Sarıgül ile konuşmak için dün otomobille Kuşbahçe-Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. İkilinin otomobilin dışındaki konuşması kısa sürede tartışmaya dönüştü. İddiaya göre, bu sırada Sarıgül Hamarat otomobilde bulunan tabanca ile göğsüne ateş ederek intihar etti.
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