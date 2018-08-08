Cenazede helallik istendi akrabaları böyle bağırdı!

Çerkezköy'de dekorasyon ve müteahhitlik işleri yapan Yunus Hamarat, iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Sarıgül ile konuşmak için dün otomobille Kuşbahçe-Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. İkilinin otomobilin dışındaki konuşması kısa sürede tartışmaya dönüştü. İddiaya göre, bu sırada Sarıgül Hamarat otomobilde bulunan tabanca ile göğsüne ateş ederek intihar etti.