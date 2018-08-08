İstanbul'u bunaltan sıcakların ardından vatandaşlar hava durumuna ilişkin son tahminleri araştırmaya başladı. Sıcaklardan bunalan vatandaşlara ise müjde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Eyyam-ı bahur sıcaklarının ardından İstanbul için yağış uyarısı yapıldı. Peki meteoroloji verilerine göre İstanbul için son hava durumu tahminleri nasıl? Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...