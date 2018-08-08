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Son dakika: İstanbul'u yine uyardı! Bugün hava nasıl olacak? (8 Ağustos 2018 )

Genel Müdürlüğü na ilişkin son dakika tahminleri açıkladı. Özellikle İstanbul ve Karadeniz bölgeleri için kritik uyarılarda bulunulurken, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel ve taşkınlara karşı dikkatli olması istendi. İşte 8 Ağustos 2018 Çarşamba hava durumu...

İstanbul'u bunaltan sıcakların ardından vatandaşlar hava durumuna ilişkin son tahminleri araştırmaya başladı. Sıcaklardan bunalan vatandaşlara ise müjde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Eyyam-ı bahur sıcaklarının ardından İstanbul için yağış uyarısı yapıldı. Peki meteoroloji verilerine göre İstanbul için son hava durumu tahminleri nasıl? Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 09:38
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