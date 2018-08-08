İstanbul'u bunaltan sıcakların ardından vatandaşlar hava durumuna ilişkin son tahminleri araştırmaya başladı. Sıcaklardan bunalan vatandaşlara ise müjde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Eyyam-ı bahur sıcaklarının ardından İstanbul için yağış uyarısı yapıldı. Peki meteoroloji verilerine göre İstanbul için son hava durumu tahminleri nasıl? Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...
Son dakika: Meteoroloji İstanbul'u yine uyardı! Bugün hava nasıl olacak? (8 Ağustos 2018 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri açıkladı. Özellikle İstanbul ve Karadeniz bölgeleri için kritik uyarılarda bulunulurken, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel ve taşkınlara karşı dikkatli olması istendi. İşte 8 Ağustos 2018 Çarşamba hava durumu...
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