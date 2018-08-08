İstanbul Medeniyet Üniversitesi İngilizce Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Soner Yıldırım, yaz tatili için geldiği Uşak'taki köyde, ailesine ait keçileri otlatmaya götürdü. Akşam eve dönmeyince köylüler genci aramaya çıktı. Genç öğrenci, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Yıldırım'ın yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü belirledi.
En acı tesadüf
Etiketler: Uşak , İstanbul , Soner Yıldırım
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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