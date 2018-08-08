Yol Durumu
  1. E-Nabız, artık e-Devlet sisteminde!

'de orman ı

Ayvalık'ta mevkisinde çıkan da 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Balıkesirde orman yangını

'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman ında 5 dekar alan zarar gördü.

mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri üç arazöz ve bir su tankeriyle alevlere müdahale etti.

Yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndüren ekipler soğutma çalışmasına başladı.

Olayda ilk belirlemelere göre 5 dekar ağaçlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Etiketler: , ,
  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 06:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar