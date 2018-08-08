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  1. Cenazede helallik istendi akrabaları böyle bağırdı!

'in eşi Laura  hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki () Girne- Tatlısu yolunda, kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü İskoçya asıllı  Şeker (27), yaşamını yitirdi. Esentepeli futbolcu 'in eşi Laura Jane'in, Uğur adında 5 aylık bebeğinin olduğu öğrenildi.

Türk futbolcunun eşi feci şekilde can verdi!

Kaza, dün akşam saatlerinde, Girne- Tatlısu yolunda meydana geldi. Şeker yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada otomobil, hurdaya dönerken, Laura de yaşamını yitirdi. İskoçya kökenli Laura



Jane'in, Esentepeli futbolcu 'in eşi olduğu öğrenildi. Laura Jane'in, tatil için geldiği 'de Şahin Şeker ile tanışıp, evlendiği, çiftin Uğur isminde 5 aylık bebeklerinin olduğu belirtildi. Defin işlemleri için Laura Jane Şeker'in ailesinin İskoçya'dan KKTC'ye gelmesi beklenirken, cenazenin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 11:07
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