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  1. Yumurtanın sarısı kemiklerin ilacı

taşlarına la savaş açın

Böbrek taşlarına yoğurtla savaş açın
Kalsiyum deposu yoğurdun suyu da şifa saçıyor. Hücrelerin yenilenmesinde aktif rol oynayan suyu, bağırsak florasını zenginleştiriyor. taşı oluşumunu engelliyor. Açlık hissini bastırıyor. Yoğurt suyu ile yapılan ayran, tiroit fonksiyonlarının dengelenmesini sağlıyor. Halsizliği ve yorgunluğu alıyor.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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