Böbrek taşlarına yoğurtla savaş açın

Kalsiyum deposu yoğurdun suyu da şifa saçıyor. Hücrelerin yenilenmesinde aktif rol oynayan yoğurt suyu, bağırsak florasını zenginleştiriyor. Böbrek taşı oluşumunu engelliyor. Açlık hissini bastırıyor. Yoğurt suyu ile yapılan ayran, tiroit fonksiyonlarının dengelenmesini sağlıyor. Halsizliği ve yorgunluğu alıyor.
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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