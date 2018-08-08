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  1. Balıkesir'de orman yangını

'te ilginç

'te kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek bir apartmanın bahçesine uçan sürücü, aracı bırakarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye kaza, Cumhuriyet Mahallesi 105 nolu sokakta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü 06 EB 5651 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 07:17
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