Ataşehir'de köpek dehşeti! Köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı

Kadını parçaladıysa yarın beni de parçalar. Şu an psikolojim bozuldu. Köpek en ufak bir şeye koşuyor diye konuştu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, inşaatın bekçisi ise gözaltına alındı.

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