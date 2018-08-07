Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş sürüyor. Gündemde olan altın fiyatlarında son durum ne? Bugün (7 Ağustos) çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altının fiyatlarındaki hızlı yükseliş sürerken altın yatırımcısının yüzü de gülüyor. Gram altın bugün 205,13 liradan alınıp 205,21 liradan satılıyor. Altın yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar çeyrek altının, gram altının, cumhuriyet altınının, tam altının güncel fiyatlarını araştırıyor. İşte 7 Ağustos güncel altın fiyatlrı ve döviz kuru...

DOLAR/TL KURU BUGÜN NE KADAR? DÖVİZ KURLARI 7 AĞUSTOS 2018

Dolar alış 5,28 lira, satış 5,29 liradan işlem görürken Euro alış 6,13 lira, satış 6,14 liradan satılıyor. Sterlin alış 6,85 liradan alınırken, satış 6,86 liradan işlem görüyor. İsviçre Frangı alış 5,32 lira, satış 5,32 lira. Rus Rublesi alış 0,08, satış ise 0.08 lira.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIM-SATIM DEĞERLERİ 7 AĞUSTOS 2018

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 204.64 liradan işlem görürken, gram altın satış 206.38 Türk Lirası. (6 Ağustos'ta gram altın 198.60 liradan işlem görüyordu)

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 334.23 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 341.08 Türk Lirası. (6 Ağustos'ta çeyrek altın 328.18 liradan işlem görüyordu)

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1375.71 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1389.45 Türk Lirası. (6 Ağustos'ta Cumhuryet altını 1337.11 liradan işlem görüyordu)

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış 187.16 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 189.03 Türk Lirası

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış 1350.41 liradan işlem görürken, tam altın satış 1363.9 Lirası.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 668.31 liradan işlem görürken, yarım altın satış 681.89 Türk Lirası.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat altın alış 1347.21 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1360.82 Lirası.