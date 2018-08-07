Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde yapımı süren Ilısu Barajı projesinde suların altında kalmaması için taşınmasına karar verilen 540 yıllık Artuklu Hamamı için kollar sıvandı. Bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, 256 tekerlekli "SPMT" aracıyla 3 kilometre uzaklıktaki Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yerine taşındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, SPMT aracını beş metre kullandı. Pakdemirli, geçen yıl Zeynel Bey Türbesi'nin de taşındığını anımsatarak, "Bu taşımalarla dünyaya örnek bir koruma yapıyoruz" açıklamasını yaptı.
Tarihi yolculuk
Etiketler: Batman , Artuklu Hamamı , Tarım , SPMT
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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