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Tarihi yolculuk

Tarihi yolculuk
Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde yapımı süren Ilısu Barajı projesinde suların altında kalmaması için taşınmasına karar verilen 540 yıllık Artuklu Hamamı için kollar sıvandı. Bin 500 ton ağırlığındaki , 256 tekerlekli "SPMT" aracıyla 3 kilometre uzaklıktaki Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yerine taşındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aracını beş metre kullandı. Pakdemirli, geçen yıl Zeynel Bey Türbesi'nin de taşındığını anımsatarak, "Bu taşımalarla dünyaya örnek bir koruma yapıyoruz" açıklamasını yaptı.
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