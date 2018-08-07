Sorgusuz 'Su'alsiz

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster"e katılan Su Ayhan, yarışmanın unutulmazlar listesine girdi. Bilgi Üniversitesi mezunu olan genç kız, 4. soruda karşısına gelen "Çin Seddi nerededir" sorusunu, seyirci ve telefonla joker hakkını kullanarak bilebildi. Daha sonra 7. soruyu bilemeyen yarışmacı, bin lira alarak elendi. "Çin Seddi" sorusunu bilemeyen Ayhan, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Su Ayhan, eleştirilere cevap verdi: "Soruda şaşırtma olduğunu düşündüm ve 2 joker hakkımı kullandım. İnsanlar utançtan yerin dibine girdiğimi düşünüyor sanırım ama öyle bir şey yok. 3 jokerim vardı, babamın malı gibi kullanırım."
Aslışah SARITAŞ
Aslışah SARITAŞ
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