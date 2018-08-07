Sorgusuz 'Su'alsiz

yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster"e katılanyarışmanın unutulmazlar listesine girdi.mezunu olan genç kız, 4. soruda karşısına gelen "sorusunu, seyirci ve telefonla joker hakkını kullanarak bilebildi. Daha sonra 7. soruyu bilemeyen yarışmacı, bin lira alarak elendi.sorusunu bilemeyen Ayhan, sosyal medyanın gündemine yerleşti."Soruda şaşırtma olduğunu düşündüm ve 2 joker hakkımı kullandım. İnsanlar utançtan yerin dibine girdiğimi düşünüyor sanırım ama öyle bir şey yok. 3 jokerim vardı, babamın malı gibi kullanırım."Aslışah SARITAŞ