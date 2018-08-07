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Oturarak çalışanlar dikkat! Eğer bu şikayetleri yaşıyorsanız...

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Oturarak çalışanlar dikkat! Eğer bu şikayetleri yaşıyorsanız...

Nafiz Bey, daha 32 yaşındayım. Cinsel ilişkide sertliğim 8-10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Moralim de bozuluyor. Bu da mı erken boşalma?

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 08:22
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