Yaklaşık 2 aydır maaşlarımız ödenmiyor. 'En kısa sürede ödenecek' diyorlar ama çok da inandırıcı gelmiyor.
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Maaşı ödenmeyen işçi ne yapmalıdır?
Takvim ekonomi yazarı Ali Şerbetçi sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...
Yaklaşık 2 aydır maaşlarımız ödenmiyor. 'En kısa sürede ödenecek' diyorlar ama çok da inandırıcı gelmiyor.
Etiketler: Ali Şerbetçi , İş Kanunu
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