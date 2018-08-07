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Maaşı ödenmeyen işçi ne yapmalıdır?

Takvim ekonomi yazarı sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...

Maaşı ödenmeyen işçi ne yapmalıdır?

Yaklaşık 2 aydır maaşlarımız ödenmiyor. 'En kısa sürede ödenecek' diyorlar ama çok da inandırıcı gelmiyor.
Bu durumda haklarımız nelerdir? 5...305469 Nolu SMS

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 08:08
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