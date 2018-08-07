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'a 'larda sınırlama

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması 'ın sürümüne yeni güncelleme ile birlikte sınırlama getirildi. Bundan böyle mesaj ya da medya ögeleri beşten fazla kişiye yönlendirilemeyecek.

WhatsAppa iPhonelarda sınırlama

En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın iOS sürümüne önemli bir güncelleme geldi. Birkaç yıl önce eklenen mesaj yönlendirme özelliğine yeni gelen güncellemeyle birlikte sınırlama getirildi. Artık kullanıcılar bir mesajı en fazla 5 farklı kişiye yönlendirebilecek. Ayrıca medya mesajlarının yanındaki çabuk yönlendirme tuşu da kaldırıldı.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 08:36
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