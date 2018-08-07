En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın iOS sürümüne önemli bir güncelleme geldi. Birkaç yıl önce eklenen mesaj yönlendirme özelliğine yeni gelen güncellemeyle birlikte sınırlama getirildi. Artık kullanıcılar bir mesajı en fazla 5 farklı kişiye yönlendirebilecek. Ayrıca medya mesajlarının yanındaki çabuk yönlendirme tuşu da kaldırıldı.